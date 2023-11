Konferenca GoDigital 2023 v znamenju podatkov in umetne inteligence

6. konferenca GoDigital v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT), je podjetjem in strokovni javnosti ponudila vpogled v dogajanje, napovedi in predvsem povratno mnenje o prvih uspešnih vpeljavah umetne inteligence v poslovne namene. Na konferenci je združenje ZIT tudi razglasilo najboljši digitalni projekt leta. Prvo nagrado je prejel projekt Frodo AI podjetja Medius, ki nazorno prikazuje prednosti uporabe umetne inteligence pri preprečevanju prevar v zavarovalništvu.

GoDigital se vse bolj uveljavlja kot najpomembnejša in največja neodvisna (ne vezana na ponudnike rešitev) konferenca s področja digitalizacije v Sloveniji. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom “Vaši podatki, vaša super moč”, kjer je bilo v ospredju ravnanje s podatki, kot najbrž največjim in še vedno premalo izrabljenim bogastvom vsakega podjetja.

Prav obvladovanje podatkov, obogateno z algoritmi umetne inteligence, lahko postane velika konkurenčna prednost podjetij v prihodnosti. Umetna inteligenca omogoča doseganje pred kratkim še nepredstavljivih ravni digitalnega poslovanja, inovativnosti in konkurenčnosti.

Državni sekretar na MGTŠ Matevž Frangež meni, da smo vstopili v obdobje največjih gospodarskih sprememb v človeški zgodovini, ki bodo definirale nove poražence in zmagovalce časa. Evropski industrijski model, ki je doslej temeljil na poceni delovni sili, denarju in energiji, je po njegovih besedah sredi radikalnih sprememb in potrebuje načrt, da nazaj pridobi veljavo.

»Gospodarska zbornica Slovenije odločno podpira vsa področja digitalizacije in digitalne preobrazbe slovenske družbe,« je uvodoma izpostavila Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS. Brez digitalizacije ne bo zelenega prehoda in brez ustreznega znanja in kompetenc s področja informacijske in komunikacijske tehnologije bodo slovenska podjetja izgubila boj s konkurenčnimi podjetji iz bolj razvitega dela sveta.

V Nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje si je Slovenija, večinoma postavila cilje, ki so usklajeni s cilji EU. Vprašanje pa je, ali so, glede na predvidene ukrepe, uresničljivi. Gospodarstvu je namreč namenjenih daleč premalo sredstev. Še posebej za mala in srednje velika podjetja, ki na področju digitalne zrelosti zaostajajo. Prav tako ni jasno, kako doseči ciljno število IKT strokovnjakov, ki jih v Sloveniji vse bolj primanjkuje.

GZS in Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) sta na področju podpore uvedbe nove tehnologije v podjetja zelo aktivna. Direktor združenja Nenad Šutanovac je izpostavil pobudo združenja za informatiko in telekomunikacije »Umetna inteligenca za Slovenijo (ai4si)«, ki je letos izdala Vodič uvajanja umetne inteligence v mala in srednja podjetja. Združenje je v svet tudi lansiralo slogan "Slovenija - Premier Hub for Data and AI Innovation", ki je bil prvič uporabljen pri skupinski udeležbi delegacije podjetij na svetovnem sejmu s področja informatike Gitex v Dubaju.

Umetna inteligenca obeta številne nove priložnosti, a prinaša tudi nove nevarnosti zaradi obsega podatkov in informacij, ki ji jih v tem procesu dajemo na voljo. Evropska komisija v politiki digitalnega desetletja zato uvaja regulativo in različne ukrepe, ki bodo poenostavili poslovanje med državami z enotnimi standardi, pravili in trg odprli za širšo uporabo podatkov, hkrati pa omogočili tudi njihovo pravičnejšo uporabo.

Srečanje je lepo zaokrožila zelo dobro pripravljena okrogla miza, ki je soočila predstavnike gospodarstva, znanosti in izobraževanje ter sekretarjev iz Ministrstva za gospodarstvo ter Ministrstva za digitalno preobrazbo. Gospodarstvo od države pričakuje precej večja sredstva za razvoj, kot je predvideno v sedanjem načrtu, vendar se vsi strinjajo, da ima Slovenija dovolj znanja, da bi naredila kot država preboj na tem področju, tudi v mednarodnem merilu. Vrzel pa je nedorečena vizija in predvsem strategija, ki bi jo morali definirati kot celotna družba, ne samo posamezni ponudniki rešitev ali država.

Nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta je prejelo podjetje MEDIUS za projekt Frodo AI - Implementacija programske rešitve za detekcijo zavarovalniških prevar s pomočjo strojnega učenja. Med finaliste za nagrado GoDigital 2023 sta se uvrstila še podjetje BE-terna. s projektom “Optimizacija zalog z avtomatizacijo prenosov med lokacijami in državami”, dopolnjevanja zalog iz centralnega skladišča ter prvega polnjenja trgovin v podjetju MASS, in skupni projekt podjetja Smartis in Riko, ki sta kandidirala projekt digitalnega dvojček za udobno in zdravo bivalno okolje.