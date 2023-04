Konec slepih zmenkov na Tinderju?

Priljubljena storitev za iskanje zmenkov Tinder uporabnike pred prevarami po novem ščiti z video preverjanjem.

Tinder preverjanje identitete krepi z možnostjo snemanja video selfija, ki ga je težje ponarediti kot doslej zahtevano fotografijo. Aplikacija pri tem uporabi prednjo kamero telefona in vsake toliko časa preverjanje ponovi. Uporabniki, ki bodo postopek uspešno prestali, si bodo prislužili uradno Tinderjevo modro kljukico ter dostop do kluba Photo Verified Cuties, kjer bodo izbirali le med preverjenimi člani in članicami. Dodatno je omogočena zahteva po preverjanju z video posnetkom, preden se izbranemu uporabniku pošlje spoznavno sporočilo.