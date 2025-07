Objavljeno: 30.7.2025 08:00

Konec prilagojenih ROM-ov na Samsungovih telefonih?

Samsung je z najnovejšo posodobitvijo One UI 8 očitno preprečil uporabnikom v večini regij zunaj ZDA, da bi odklenili zaganjalnik svojih naprav in nameščali prilagojene ROM-e.

Na omejitev so najprej opozorili pri SammyGuru, potrdili pa so jo tudi uporabniki foruma XDA Developers, ki so med raziskovanjem kode nastavitev Settings opazili spremembo. Do zdaj je Samsung v številnih državah z izjemo ZDA omogočal odklepanje zaganjalnika bootloader, ki uporabnikom omogoča nameščanje programske opreme, ki vsebuje operacijski sistem Android in dodatne aplikacije ter prilagoditve za določen telefon ali tablico. Tovrstni programski opremi je na kratko ime ROM, kar izhaja iz izraza Read-Only Memory, ker je bil operacijski sistem prvotno zapisan v nespremenljiv pomnilnik. Danes se izraz uporablja širše za katerokoli sistemsko sliko Androida, ki jo lahko namestimo na napravo.

Nova različica One UI 8, ki je na voljo na napravah Galaxy Z Flip 7 in Z Fold 7, vključuje kodo z vrstico androidboot.other.locked=1. Ta nastavitev pomeni, da je zaganjalnik privzeto zaklenjen. Prej je bila vrednost nastavljena na 0, kar je omogočalo odklepanje. Omejitev so uporabniki opazili tudi v beta različicah Galaxy S25. Čeprav Samsung še ni podal uradnega pojasnila, poteza nakazuje, da bi podjetje lahko dolgoročno želelo popolnoma onemogočiti odklepanje naprav, kar bi lahko močno omejilo skupnost razvijalcev in naprednih uporabnikov Androida.