Konec poti za slovensko upravljanje z računi

Storitev noprintZ, ki je uporabnikom omogočala prejemanje digitalnih računov in ročni vnos fizičnih računov, se bo ob koncu leta 2025 dokončno poslovila.

Podjetje Fin4Green d.o.o. je na skupščini oktobra 2025 sprejelo odločitev o prenehanju poslovanja in začetku likvidacijskega postopka, s čimer se zaključuje zgodba digitalne platforme noprintZ, ki je omogočala združevanje vseh računov in garancij na enem mestu. Uporabniki bodo do 30. novembra 2025 še lahko prejemali račune in vnašali podatke, do konca leta pa bodo imeli dostop do platforme in vseh svojih shranjenih dokumentov. Za izvoz vseh računov bo poskrbljeno z enostavnim klikom v aplikaciji. Podjetje vsem svetuje, naj pravočasno prenesejo svoje podatke drugam, saj bo po 31. decembru 2025 vse trajno izbrisano v skladu z določili GDPR. Do tega datuma bo uporabniška podpora še vedno dosegljiva za morebitna vprašanja in pomoč.

Čeprav je bila vizija noprintZ usmerjena v trajnostno prihodnost brez papirja, kjer bi digitalizacija prinesla večjo učinkovitost in okoljsko odgovornost, se storitev ni uspela uveljaviti v širšem merilu in postaja opomnik, da tudi dobrim stvarem uspeh ni zagotovljen.