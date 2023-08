Konec nadležnih CAPTCHA obrazcev?

Razvijalci spletnih brskalnikov Chrome in Edge preizkušajo možnosti, ki bi človeškost obiskovalca potrdile brez osovraženih ugank.

Uporabniki interneta smo naveličani spletnih strani, ki nam ob obisku parajo živce z ugankami CAPTCHA, ki naj bi preverile ali smo človek ali programska koda. Očitno so to opazila tudi podjetja, ki stojijo za nekaterimi največjimi spletnimi brskalniki.

Že maja je uporabnik Twitterja @Leopeva64 opazil, da Google Chrome na namizju preizkuša novo funkcijo samodejnega preverjanja Auto Verify. Ta funkcija spletnim mestom omogoča preverjanje, ali je uporabnik že prej rešil CAPTCHA, in mu nato omogoča nadaljevanje na njihovem spletnem mestu, ko ugotovi, da je uporabnik resnično človek, ne da bi moral rešiti še eno CAPTCHA uganko. Zdaj, le nekaj mesecev kasneje, Android Police poroča, da je taisti uporabnik naletel na podobno zmožnost tudi v Microsoftovem brskalniku Edge. Po besedah @Leopeva64 tudi Microsoft Edge razvija možnost, da spletna mesta preverjajo uporabnike prek že prej rešenih CAPTCHA ugank, s katerimi so enkrat že potrdili, da so ljudje. Funkcija je bila odkrita v Android različici aplikacije.

Za zdaj ni jasno, kdaj bodo te funkcije samodejnega preverjanja človeškosti na voljo v javnih različicah brskalnikov, a očitno so reševanju CAPTCHA ugank šteti dnevi.