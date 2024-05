Konec Googlove denarnice na starejših napravah

Googlova aplikacija za mobilno plačevanje, ki jo izdatno uporabljamo tudi v Sloveniji, bo na starejših napravah 10. junija nehala delovati.

Digitalna denarnica Google Wallet bo kmalu omejila podporo za starejše različice operacijskih sistemov Android in Wear OS. Z 10. junijem 2024 bo aplikacija Google Wallet zahtevala najmanj Android 9 in Wear OS 2, da bo še naprej delovala brezhibno. Google spremembo uvaja z namenom zagotavljanja večje varnosti uporabnikov, saj starejše različice telefonov in pametnih ur ne prejemajo več varnostnih posodobitev. Google Wallet je od širše splavitve dalje leta 2022 podpiral naprave z Androidom 5.2, zato bo preskok v minimalnih zahtevah za operacijski sistem v relativno kratkem času precejšen. Za uporabnike, ki še vedno uporabljajo starejše naprave, bo ta sprememba pomenila potrebo po nadgradnji na novejše modele, če želijo še naprej uporabljati Googlovo storitev mobilnega plačevanja.