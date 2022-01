Objavljeno: 21.1.2022 12:00

Konec brezplačnega Gmaila z lastno domeno

Google je napovedal, da bo ukinil storitev G Suite legacy free edition. Povedano drugače - vsi ki imajo lastne domene, vezane na Gmail, bodo ostali brez svojih e-poštnih naslovov ali pa jih bodo morali plačevati.

Do 1. maja brezplačno, nato 9×6 dolarjev na mesec. 600 evrov na leto.

Google je leta 2006 v uporabo ponudil brezplačno možnost uporabe poštne storitve Gmail, ki je omogočala 'zamaskiranje' v lastno domeno. Če poenostavimo – e-poštni naslov ime@priimek.net je lahko v resnici čisto običajen Gmail, le da do njega dostopamo prek naslova mail.priimek.net in je prejemnikom videti nekoliko bolj 'resno', kot neki brezplačni Gmail, ki ga lahko odpre prav vsak.

Leta 2012 je Google storitev ukinil oziroma jo ponudil v okviru nove plačljive storitve G Suite (ki se danes imenuje Google Workspace), tistim, ki so jo uporabljali od prvih dni, pa so jo prijazno brezplačno pustili še naprej. Nič več. G Suite legacy free edition, ki bo nehal delovati 1. maja, bo namreč uporabnike samodejno premestil v storitev Google Workspace, kjer je najnižja naročnina šest dolarjev. Na mesec. Na uporabnika! Že tisti, ki so v take poštne domene postavili svojo družino, je ne bodo odnesli poceni, kaj šele tisti, ki tako e-pošto uporabljajo za podjetje.

Google je sicer leta 2006 obljubil, da bo ta storitev, ki vanjo vstopijo v času preizkušanja beta, vedno zastonj (»will not ever have to pay«), vendar se je hkrati pravniško zavaroval s »(provided Google continues to offer the service)«.

Brezplačnega kosila pač ni. To vemo z vsakim dnem bolj.