Objavljeno: 19.5.2025 05:00

Konec ARM-jevih Cortexov

Cortex je resda legendarna ARM-jeva blagovna znamka, ki pa je postala tako uspešna, da ARM vse svoje čipe poimenuje Cortex, kar povzroča zmedo. Tega so se zavedeli tudi sami, zato so se odločili za radikalen rez. Ime Cortex bodo upokojili, nadomestilo pa ga bo več znamk, ki se bodo ločile po namembnosti.

Zamisel torej ni slaba. Že sedaj ima ARM tudi znamki Mali za grafične čipe in Neoverse za strežnike, ki bosta ostali. Pridružile pa se bodo Niva za procesorske čipe za namizne računalnike, Lumex za prenosnike, Zena za čipe v avtomobilih in in Orbis za male naprave (internet of things). Med seboj pa se bodo razlikovali po zmogljivosti, kar bo opisoval pridevnik: Ultra, Premium, Pro, Nano ali Pico.

In tako bomo lahko namesto učenja na pamet, kaj točno je Cortex-A525, zlahka razumeli, da je Lumex Nano manj zmogljiv čip za prenosnike. Predvidevamo lahko, da bo imela prva generacija številko – 1.

Kako pa bodo svoje čipe poimenovali partnerji, ki imajo licence za uporabo ARM-jeve tehnologije in razvoj svojih čipov, je seveda odvisno od njih.