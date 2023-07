Končno umetna inteligenca, ki jo lahko uporabljate v komercialne namene

Meta je razvila novo verzijo svojega velikega jezikovnega modela Llama 2, ki ga od prvega ne loči zgolj večja kakovost, temveč zlasti drugačna licenca. Čeprav je po kakovosti še vedno nekoliko slabši od GPT-3.5, licenca dovoljuje komercialno uporabo.

Llama 2 ima od 7 do 70 milijard parametrov, odvisno od različice. Naučena je bila na dveh bilijonih žetonov, vhodni podatek pa lahko obsega do 4096 žetonov. Za zdaj je Llama še bistveno slabša od GPT-4.0 ali PaLM-2-L, z GPT-3.5 pa si je že zelo blizu. Pri pisanju kode se obnese nekoliko slabše, pri pogovorih pa je že primerljiva. Obstajajo različice s 7, 13 in 70 milijardami parametrov. Vse so imele več kot milijon vhodnih podatkov, ki so jih pripravili in uredili ljudje.

Ko je Meta februarja letos pokazala Llamo, je bila ta omejena le na akademsko rabo. Llama 2 teh omejitev nima. Meta zgolj zahteva posebno odobritev za podjetja, ki imajo več kot 700 milijonov aktivnih uporabnikov, s čimer so izločili konkurente (Amazon, Google ipd.). Llama 2 teče na AWS, Hugging Face in podobnih platformah.

Za preizkus se je treba prijaviti na spletni strani.