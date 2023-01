Objavljeno: 31.1.2023 05:00

Končno smo izvedeli, kako rangirajo iskalniki

Vdor, ki je na internet naplavil 45 GB izvorne kode ruskega iskalnika Yandex, je hitro postal eden največjih virov delovanja in rangiranja iskalnikov. Čeprav Yandex uradno zanika, da bi se zgodil vdor, saj naj bi podatke odtujil nekdanji zaposleni, to v resnici ni pomembno. Javnost je dobila doslej še vpogled v delovanje iskalnih algoritmov brez primere v zgodovini.

Čeprav Google in drugi iskalniki podajajo osnovne smernice, kaj merijo in kaj prinaša dobre uvrstitve na seznamih iskalnih zadetkov, se o podrobnostih venomer sprašuje cel svet. Obstajajo kariere optimizacije SEO in ljudje iz tega delajo celo znanost, čeprav nihče zares ne ve, kako algoritem deluje in kako pogosto in v kolikšnem obsegu ga upravljavci dograjujejo.

Yandex tekmuje z Googlom in ne le uporablja precej istih pristopov, temveč tudi zaposluje nekaj ljudi, ki so bili pred tem v Googlu. Zato je razkritje izvorne kode, v kateri je tudi 1922 faktorjev, ki jih Yandex upošteva pri rangiranju zadetkov, tako zelo pomembno.

In kaj je pomembno? Če zelo na kratko strnemo, se dobro odrežejo strani, ki niso stare, imajo veliko unikatnih obiskovalcev in organskega prometa, čim manj številk in poševnic v URL, gostujejo na zanesljivih strežnikih, so morebiti povezane z Wikipedijo, imajo povezave z osnovne strani na domeni, imajo ključne besede v URL itd.

Izvorna koda je bila odtujena julija lani, zato jo je Yandex verjetno že nekoliko spremenil, a osnovne ostajajo enake.

Seznam faktorjev