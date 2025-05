Objavljeno: 12.5.2025 08:00

Končno pravi internet na letalu

Pri ameriški letalski družbi United Airlines so opravili prvi testni let z vgrajenim brezžičnim internetom Starlink.

Letalo Embraer E-175, namenjeno regionalnim letom, je postalo prizorišče tehničnega preskusa hitrosti in stabilnosti novega satelitskega interneta, ki ga zagotavlja podjetje SpaceX. Rezultati testa so odlični, saj so hitrosti prenosa podatkov dosegle 128 Mbps. To pomeni, da lahko potniki na letalih s tovrstnim internetom 10 kilometrov nad tlemi gledajo pretočne vsebine, igrajo igre ali delajo. V primerjavi z dosedanjimi, pogosto dragimi in nezanesljivimi letalskimi povezavami gre za precejšnjo spremembo letalske izkušnje.

Na testnem letu, ki je potekal krožno iz in v Chicago, so udeleženci lahko izkusili kakovost povezave, medtem ko so jih vodilni iz United Airlines osebno stregli s prigrizki in šampanjcem. Letalska družba je tako simbolično pokazala, da z novo tehnologijo potnikom omogoča bistveno višjo raven udobja in povezanosti. United je sicer že leta 2024 napovedal sodelovanje s podjetjem SpaceX in postal prva ameriška letalska družba z ambicioznimi načrti za satelitski internet. Po prvotnem načrtu naj bi prve redne lete uvedli konec leta 2025, vendar je podjetje tempo pohitrilo, prvi komercialni let s Starlinkom je na relaciji Chicago–Detroit zdaj predviden za 15. maja letos.