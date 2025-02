Končno e-bralnik z možnostjo klicev

Podjetje Bigme je predstavilo pametni telefon Hibreak Pro, ki izstopa s svojim 6,13-palčnim črno-belim zaslonom iz elektronskega črnila.

a3nQB9H5q9I

Telefon Bigme Hibreak Pro ponuja povezljivost 5G in zmogljiv procesor MediaTek Dimensity 1080, ki omogoča bolj gladko delovanje v primerjavi z drugimi napravami iz elektronskega črnila. Naročiti ga je mogoče že za 439 ameriških dolarjev, njegova največja prednost pa je varčevanje z energijo in zaslon, ki je prijazen do oči. Telefon vključuje 8 GB RAM-a, 256 GB pomnilnika, 4500 mAh baterijo, režo za microSD kartico, GPS, NFC, infrardeči vmesnik za daljinsko upravljanje in bralnik prstnih odtisov v gumbu za zaklepanje. Zadnja kamera omogoča posnetke z 20 MP, sprednja pa 5 MP.

Bigme Hibreak Pro z osveževanjem 21 slik na sekundo ni klasičen tekmec običajnim pametnim telefonom, ampak ponuja alternativo za tiste, ki si želijo manj motenj in napravo, osredotočeno na osnovne funkcije ter branje e-knjig.