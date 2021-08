Končno bo umrl Android 2

Ker imajo proizvajalci Androidnih telefonov grdo navado, da telefone kmalu nehajo posodabljati, vlada prava zmešnjava z verzijami Androidov. Kdor ima starejši telefon, operacijskega sistema često sploh ne more nadgraditi, k čemur ga potem v končni fazi prisilijo kakšne aplikacije, denimo bančne, ki želijo novo verzijo. Sedaj pa bo Google še bolj radikalno poradiral res stare verzije.

Konec septembra bodo z naprav, na katerih teče Android 2.3.7 ali starejši, preprosto onemogočilo prijavo v Googlov račune. To pomeni, da ne bo deloval Gmail, personalizirano iskanje in tržnica aplikacija Play Store! Android 2.3.7 Gingerbread je sicer izšel pred desetimi leti in danes ni več močno razširjen, a ponekod ga še najdemo.

Da bo umrl Gingebread v resnici ni kakšna posebna tragedija, ker gre z današnjega vidika za zastarel sistem brez osnovnih varnostnih mehanizmov. Prikazuje pa, kako se lahko velikan odloči, da bo nek izdelek postal neuporaben, ne glede na razlog.

Android je šele z verzijo 5 dobil prijavno proceduro, ki jo je možno posodobiti. Torej novejše verzije se lahko posodobijo, še preden se vpišemo v svoj račun. Na starejših verzijah pa to ne gre. Kdor je zelo navezan na svoj telefon z Androidom 2.3.7, lahko naloži (sideload) drugo tržnico z aplikacijami ali pa kakšen neuraden ROM.