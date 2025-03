Objavljeno: 24.3.2025 05:00

Komoot dobiva novega lastnika in izgublja precej zaposlenih

Tudi pri nas priljubljena aplikacija za navigacijo pri pohodih, kolesarjenju in ostalih zunanjih aktivnostih Komoot dobiva novega lastnika, ki bo začel krčiti stroške. Podjetje, ki je nastalo v nemškem Potsdamu, bo imel odslej v lasti italijanski Bending Spoons. Koliko so odšteli zanj, ne razkrivajo.

Bending Spoons ni neznanka, saj upravljajo že Evernote, Meetup in WeTransfer, ki imajo več kot 300 milijonov uporabnikov mesečno. Nova pridobitev Komoot ima 45 milijonov uporabnikov mesečno. Poleg tega ima Komoot 150 zaposlenih, katerih prihodnost je sedaj negotova. Večina jih dela na daljavo, po neuradnih podatkih pa jih bodo precej odpustili. V preteklosti je Bending Spoons to že počel z drugimi aplikacijami, ki jih je kupil. Ko so prevzeli Evernote, so odpustili večino zaposlenih.

Kaj se bo spremenilo za uporabnike, bomo še videli. Osnovna verzija ostaja brezplačna, napredne funkcije pa terjajo naročnino na Premium, ki stane pet evrov mesečno.