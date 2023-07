Koliko zasluži YouTube kanal z milijon naročniki?

Milijon naročnikov je za ustvarjalca vsebin na spletišču YouTube pomemben mejnik, ki pogosto pomeni, da je postal profesionalec s polnim delovnim časom in spodobnim zaslužkom.

Ustvarjalci na spletišču YouTube služijo na različne načine, vendar običajno večji del dohodka predstavljajo prihodki iz oglasov, ki se predvajajo v njihovih videoposnetkih. Nate O'Brien, uporabnik z več kot milijon naročniki, je na platformi v enem letu zaslužil 440.000 dolarjev. Mesečno je zaslužil od 14.600 do 54.600 dolarjev. A pot do tovrstnega uspeha je dolga.

Da bi začeli neposredno služiti na spletišču YouTube, se morajo ustvarjalci prijaviti v partnerski program in doseči prag 500 naročnikov, imeti tri javne objave v zadnjih 90-ih dneh ter 3.000 ur ogledov v preteklem letu ali 3 milijone ogledov YouTube Shorts v zadnjih 90-ih dneh. Ko so sprejeti, lahko ustvarjalci služijo s članstvi Super Chat, Super Stickers, Super Thanks in promocijo izdelkov YouTube Shopping.

Za zaslužek z oglasi YouTube AdSense morajo ustvarjalci v programu imeti 1.000 naročnikov in 4.000 ur ogledov v preteklem letu. Dva ključna kazalnika za zaslužek na spletišču YouTube sta CPM (strošek na tisoč ogledov), ki označuje, koliko oglaševalci plačajo platformi za 1.000 ogledov oglasov, in RPM (prihodek na tisoč ogledov), ki predstavlja, koliko ustvarjalec zasluži na vsakih 1.000 ogledov videoposnetka po odbitem deležu spletišča YouTube. Nekatere teme, kot so osebne finance in poslovanje, lahko povečajo oglaševalske stopnje ustvarjalca. Poznavalci menijo, da optimizacija dohodka vključuje umestitev treh do štirih oglasov v videoposnetek. Denar, zaslužen neposredno preko spletišča YouTube, je ključni steber dohodka mnogih ustvarjalcev.