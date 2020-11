Koliko so naši računalniki res naši?

Fizično si jih morda res lastimo, a na naših računalnik teče programska oprema, ki ji moramo implicitno zaupati. Četudi uporabljajo izključno odprtokodno programsko opremo, le malokdo dejansko preveri samo kodo. In potem uporabljamo že pripravljene izvršljive datoteke, ne da bi sami prevajali kodo. Berlinski heker in varnostni strokovnjak Jeffrey Paul je opozoril, da pri uporabi računalnikov Mac sproti digitalno sled svojega početja pošiljamo Applu, ne da bi to sploh vedeli.

Kot piše, trenutne verzije macOS sproti pošiljajo povzetek dogajanja na Applove strežnike, med drugim tudi imena vseh programov, ki jih zaženemo. Če povezave do interneta nimamo, se podatki pač ne pošiljajo, saj operacijski sistem dovolj pameten, da se ne pritožuje. Ta teden pa se je zgodilo nekaj neobičajnega, saj so Applovi strežniki še vedno odgovarjali, le strašno počasi so postali. Zato macOS ni preskočil pošiljanja, temveč je čakal. S tem pa so čakali tudi uporabniki – in za marsikoga je računalnik začasno postal neuporaben.

Paul trdi, da se pošiljajo sledeči podatki: datum, ura, ime računalnika, IP in podatki o aplikaciji (kot hash). Čeprav je aplikacija skrita v zgoščeni vrednosti (hash), si vsaj za najpopularnejše Apple hitro poračuna, koliko so te zgoščene vrednosti. Ob tem se vsi ti podatki pošiljajo nešifrirano in vsem na očeh, strežnike pa upravlja tretje podjetje Akamai. V prejšnjih verzijah je bilo s programom Little Snitch to možno blokirati, sedaj v Big Sur pa ne gre več (saj je daemon trustd na seznam ContentFilterExclusionList). In da, novi maci obvezno potrebujejo Big Sur.

Apple seveda ni edni, ki ga zanima kaj uporabniki v splošnem počnejo (konkretno za posameznika ga bržkone ne briga). Microsoft nam v Windows vseskozi ponuja pošiljanje diagnostičnih podatkov. Podobno predlagajo celo nekateri programi, tudi Chrome ali Firefox. In četudi odklonimo, ostaja grenak priokus, kaj vse današnje vseskozi povezane naprave komunicirajo s strežniki daleč od oči in srca.