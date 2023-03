Koliko ljudi bo zaradi umetne inteligence ob službo?

Investicijska banka Goldman Sachs v novem poročilu ocenjuje, da bo umetna inteligenca povzročila resen premik na trgu dela.

V poročilu pišejo, da bi lahko nove tehnologije nadomestile 300 milijonov današnjih delovnih mest. Ob tem poudarjajo, da bodo zaradi teh istih tehnologij nastala nova delovna mesta in da bi lahko zaradi tega prišlo do opaznega dviga v produktivnosti. Večji vpliv umetne inteligence bo pri birokratskih storitvah, denimo administraciji in pravu, manjši pa v panogah, kot sta gradbeništvo in vzdrževanje.

Nekateri sicer ocenjujejo, da bo ta tehnologija bolj kot odpuščanja povzročila nižje plače. Kot primer se navaja novinarski poklic, ki ga bo po novem lažje opravljal tudi nekdo z manjšimi kompetencami. Tako kot je denimo uvedba navigacije GPS, ki je omogočila vožnjo tudi tistim, ki niso na pamet poznali vseh mestnih ulic, znižala plače taksistov.

V omenjenem poročilu navajajo tudi, da je danes okoli 60% zaposlenih v panogah, ki leta 1940 sploh niso obstajale.

V spletu smo pred časom prebrali komentar, s katerim se povsem strinjamo – ChatGPT ne bo nadomestil odvetnika, bo pa odvetnik, ki uporablja ChatGPT, zamenjal tistega, ki teh tehnologij ne uporablja.