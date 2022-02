Objavljeno: 1.2.2022 12:30

Koliko časa za Windows popravke?

Pri Microsoftu so na blogu, namenjenim IT strokovnjakom, objavili zapis o času, ki ga potrebujemo, da se namestijo posodobitve za Windows.

Mislili bi, da gre vsaj za Microsoft za dobro poznan podatek, a se izkaže za kar zahtevno vprašanje. Pri podjetju so namreč želeli razumeti, zakaj naprave z Windows nimajo vedno nameščenih vseh varnostnih in drugi popravkov. Eno izmed pomembnejših področij, ki so jih pri tem raziskovali, je, koliko časa mora biti naprava prižgana in vklopljena v splet, da uspešno namesti posodobitve. Po njihovih podatkih naj bi potrebovali vsaj dve uri z neprestano povezavo v splet in skupnih šest ur po objavi posodobitve za to, da se naprava zanesljivo posodobi.

Temu pravijo »Update Connectivity« - čas (v urah), v katerem je naprava prižgana in ima dostop do storitve Windows Update. Po njihovih podatkih med napravami, ki nimajo zadnje različice sistema Windows (torej zadnji »build«), polovico takih, ki ne dosegajo potrebnega časa. Predvidevamo, da gre predvsem za prenosnike. Administratorjem priporočajo pregled naprav v oblačni storitvi Microsoft Intune – pod razdelkom »Devices« poiščemo poročilo »Feature update failures« ali »Windows Expedited update failures«, tam pa naprave s sporočilom »Insufficient update Connectivity«

Več v objavi na njihovem blogu.