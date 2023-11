Koga vse bo zamenjala umetna inteligenca?

Mineva leto dni, odkar je umetna inteligenca korenito posegla v vsakdanji svet. Novembra 2022 je OpenAI izdal ChatGPT, še nekaj mesecev prej pa smo dobili DALL-E. V letu dni so na vlak umetne inteligence skočila vsa tehnološka podjetja, ki kaj štejejo. Hkrati so se pojavile bojazni, kaj in koga vse bo nadomestila. So beli ovratniki še varni?

OpenAI ocenjuje, da so najbolj ogrožena v resnici najbolje plačana delovna mesta. Če je doslej avtomatizacija ukinjala najbolj preprosta delovna mesta, sedaj grozi z drugega konca. Lahko bi odmislili tovrstne skrbi kot moderni ludizem, a statistika kaže, da imajo zrno resnice. Raziskave so pokazale, da se je po pojavu ChatGPT-ja zmanjšalo število poslov, ki so jih pisci po naročilu (copywriters) in grafični oblikovalci dobili na platformah za freelancing. Hkrati so padli tudi zaslužki.

Pokazalo se je tudi, da so bili enako prizadeti tako najbolj sposobni in najbolje plačani pisci kakor tisti povprečni. Ni varnosti v kakovosti, se zdi. Še v eni študiji so pokazali, da GPT-4 izvaja poslovno svetovanje bolje in hitreje kot ljudje. To ni nujno slabo, saj lahko tem poklicem dejansko koristi in ljudem pomaga delati učinkoviteje in bolje.

Za zdaj so posledice ChatGPT umetne inteligence še vedno zelo obrobne in niso povzročile velikih odpuščanj, so pa poskrbele za nekaj novih služb. V prihodnosti pa bo hkrati največji sovražnik in zaveznik intelektualnih poklicev. Prava umetnost pa bo vedeti, kdaj zaupati umetni inteligenci in kdaj ne. To bodo verjetno poklici prihodnosti.