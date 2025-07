Objavljeno: 23.7.2025 09:00

Kobo po novem z Instapaperjem

Priljubljeni bralniki Kobo, ki smo si jih ogledali tudi v našem testu, bodo ukinjeno storitev za kasnejše branje Pocket zamenjali z Instapaperjem.

Instapaper, ki deluje od leta 2008, je eden najbolj znanih servisov shranjevanja spletnih vsebin za kasnejše branje. Uporabnikom omogoča pošiljanje člankov z brskalnika neposredno na mobilne naprave ali e-bralnike, kjer so predstavljeni brez oglasov in odvečne vsebine, v čisti, prilagojeni obliki. Storitev ponuja tudi možnost organizacije in urejanja vsebin. Obe podjetji, Instapaper in Rakuten Kobo, sta poudarili, da delita skupno vizijo o podpori kakovostnemu branju. Uporabnikom storitve Pocket so že zdaj na voljo preprosti načini za prenos obstoječe zbirke člankov v Instapaper, kar jim omogoča neboleč prehod.

Čeprav še ni jasno, ali bo integracija z Instapaperjem za uporabnike Kobo e-bralnikov povsem brezplačna ali bo ponujala plačljive nadgradnje, je novica zagotovo razveseljujoča za vse, ki so zaskrbljeni zaradi izgube dostopa do svojih shranjenih vsebin. Novi sistem naj bi uporabnikom omogočal enake nastavitve kot e-knjige, spreminjanje velikosti pisave, tipa črk in drugih možnosti za boljše bralno izkušnjo. Nova integracija naj bi bila na voljo do konca poletja 2025.