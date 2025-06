Oglasno sporočilo

Objavljeno: 24.6.2025

Ko v tujini ni treba skrbeti za podatke

Sliši se kot fantastične sanje. Ampak v Telekomu Slovenije so uresničili prav to – možnost zakupa neomejenega prenosa podatkov v tujini!

Da bo mobilno gostovanje v tujini letos prvič res brezskrbno, so poskrbeli v Telekomu Slovenije, kjer naročnikom mobilnih paketov Naj in Mobi omogočajo zakup neomejenega podatkovnega gostovanja. In to ne le na sosednjem Hrvaškem, temveč celo v državah, ki so doslej veljale za tiste, ki uporabnike najbolj udarijo po žepu, kot so druge države na jadranskem polotoku, ZDA, Švica ter (po Brexitu tudi) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Letos bo torej za vse, ki med poletnim dopustovanjem v tujini ne morete ali ne želite »odklopiti«, odlično poskrbljeno, saj boste lahko z vsemi stvarmi na tekočem – in to v visoki ali celo ultra visoki ločljivosti. Poleg zakupov neomejenega mobilnega podatkovnega gostovanja so na voljo tudi krajši (npr. tedenski) cenovno ugodnejši in količinsko večji zakupi mobilnih podatkov. Za piko na i pa poskrbi dejstvo, da je Telekom Slovenije poskrbel za tovrstno gostovanje pri vseh tujih operaterjih in ne le »partnerskih« družbah.

Neomejen zakup za Balkan

Raziskovanje držav nekoč skupne velike države na jadranskem polotoku bo letos bistveno bolj prijazno in – vsaj z vidika stroškov za mobilni prenos podatkov – občutno cenejše. Telekomovi zakupi, ki slišijo na ime Balkan internet neomejeno, Balkan internet in Balkan 7 veljajo pri vseh operaterjih v naslednjih državah: Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Kosovo in Albanija. Najbolj privlačen je seveda zakup z neomejenim prenosom podatkov, ki naročnike velja 15,99 evra na mesec (do preklica), aktivira pa se z enostavnim pošiljanjem sporočila SMS s ključnima besedama BALKAN NEOMEJENO na številko 1918 (naročniki paketov Naj) oziroma 1917 (naročniki predplačniških paketov Mobi), uporabnik pa lahko omenjen zakup aktivira tudi na portalu Moj Telekom.

Da ne bi prihajalo do »zlorab«, je v paket pričakovano vgrajena varovalka. V obračunskem obdobju zakupa Balkan internet neomejeno je uporabnikom omogočen neomejen prenos podatkov, ki vključuje omejitev hitrosti prenosa podatkov − po doseženih 10 GB prenosa podatkov se hitrost prenosa podatkov z običajne hitrosti zniža na 2/1 Mbit/s.

Ko Sloven’c na rajžo gre

Ob predstavitvi novih možnosti zakupa zagotovo vriskate tudi vsi tisti, ki redno, občasno ali pa zgolj priložnostno obiščete države, kot so ZDA, Švica in/ali Združeno Kraljestvo. Telekom Slovenije tudi v tem primeru omogoča zakup neomejenega prenosa podatkov – za vsega 15,99 evra na mesec, za vklop pa zadostuje že poslano sporočilo SMS na številko 1918 – za naročniške pakete Naj ter 1917 – za predplačniške pakete Mobi s ključno besedno zvezo: ZDA NEOMEJENO, SVICA NEOMEJENO oziroma ZK NEOMEJENO.

Boste letos obiskali kakšno res eksotično destinacijo, morebiti celo takšno, kjer je mobilno omrežje »luksuz«? V tem primeru vam priporočamo zakup paketa Svet – internet, v katerem je vključenih 2 GB podatkov, deluje 7 dni in stane okroglih 15 evrov. Zakup Svet – internet velja pri vseh operaterjih v naslednjih državah: Andora, Angvila, Avstralija, Bahami, Barbados, Belorusija, Brazilija, Dominikanska republika, Egipt, Gana, Gruzija, Hongkong, Indija, Izrael, Jamajka, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kajmanski otoki, Kanada, Kazahstan, Kitajska, Kostarika, Mehika, Moldavija, Monserat, Nizozemski Antili, Nova Zelandija, Oman, Pakistan, Panama, Ruska Federacija, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine, Singapur, Šrilanka, Švica, Tajska, Tanzanija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vietnam in Združene države Amerike. Vklop tega paketa je podobno enostaven, ključni besedi s sporočilu SMS na številko 1918 pa naj se glasita SVET INTERNET.

Samodejni vklop prenosa podatkov v tujini

Zelo dobrodošla funkcija, ki jo ponuja največji domači telekomunikacijski operater, je tudi t. i. samodejni zakup mobilnega gostovanja za določene države izven območja EU-tarife. Ta uporabnike (ob)varuje pred visokimi stroški mobilnega gostovanja ob prestopu meja evropskega ekonomskega območja (EEA). V primeru, da si za čas gostovanja v izbranih državah izven območja EU-tarife ne vključite zakupa, se vam aktivira samodejni vklop ob prvemu prenosu podatkov v tujem omrežju.

Za dodatno ponudbo paketov komunikacij, torej prenosa podatkov in klicev ter sporočil v tujini, obiščite Telekomovo spletno stran Gostovanje in klici v tujino.