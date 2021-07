Ko se avtomobili pogovarjajo med seboj

Podjetja Porsche, Vodafone in Here menijo, da so nove tehnologije ključ za večjo varnost v prometu. V ta namen so združili moči in znanje v projektu, ki bo vozilom omogočal hitro in učinkovito izmenjavo varnostnih opozoril ob dejanski ali potencialni nevarnosti na cesti. Za razliko od podobnih iniciativ v preteklosti, ki slonijo pretežno na tehnologiji v samih vozilih, tokratna rešitev uporablja pametne telefone, računalniški vid in umetno inteligenco za samodejno zaznavo nevarnosti.

Osnovna zamisel je, da lahko nekatera vozila v določenih situacijah prej zaznajo nevarnost kot druga in lažje opozorijo druge udeležence v prometu. Lep primer je hitro bližajoč kolesar, ki ga v križišču vidijo nekatera vozila, druga pa ne, bodisi zaradi gneče ali objekta, ki je med kolesarjem in vozilom, ki bi ga utegnilo podreti.

Predlagani sistem bi v tem primeru s pomočjo tehnologije znal zaznati kolesarja, razpoznati nevarnost (položaj, smer gibanja, hitrost) in v realnem času o nevarnosti opozoriti druga vozila. Ključnega pomena za učinkovitost sistema sta hitrost izmenjave in prikaza opozoril, saj so v določenih primerih kritični že delčki sekunde.

Osnova za tak sistem so komunikacijske tehnologije 5G, kar je v domeni podjetja Vodafone in zelo natančno določanja vozila, kjer tehnologijo prispeva družba Here Technologies (ta je nekoč izšla iz Nokie). V ozadju je tudi tehnologija na računalniškem robu MEC (Multi-access Edge Computing), ki procesira podatke iz vozil in jih posreduje drugim v bližini. Za visoko učinkovitost naj bi bili sistemi MEC razporejeni na ključnih mestih in tako omogočali hitro posredovanje in procesiranje podatkov. S tem bi bile odpravljene težave povezane z zamikom (latenco) prenosa podatkov v današnjih mobilnih rešitvah v oblaku.

Tehnično je v ozadju tudi pametna tehnologija posredovanja sporočil MQTT, ki lahko podatke posreduje v realnem času. Vse skupaj temelji na ogrodju Live Sense SDK družbe Here Technologies, ki zagotavlja tehnologijo določanja lokacije na zelo natančnih zemljevidih. Tretji partner v projektu je Porsche, kot predstavnik avtomobilske industrije, prispevajo pa svoje znanje o uporabi računalniških tehnologij v vozilih.

Projekt se izvaja v laboratoriju za mobilne tehnologije družbe Vodafone v nemškem mestu Aldenhoven, kjer partnerji izvajajo študijo izvedljivosti. Testi potekajo v vsakdanjih prometnih situacijah, z njimi pa preizkušajo dojeti učinkovitost, pa tudi omejitve sistema.

V kolikor bodo rezultati potrdili pričakovanja, utegne iz tega nastati niz izdelkov, ki jih bo mogoče uporabljati v novih, glede na zasnovo pa tudi starejših vozilih. S tem bi odpravili eno glavnih kritik dosedanjih iniciativ, kjer so nove tehnologije navadno na voljo le za nova vozila. Seveda pa še naprej ostaja odprto vprašanje, koliko vozil bi moralo biti opremljenih s tovrstno tehnologijo, da bi sistem postal učinkovit, naložbe vanj pa upravičene.