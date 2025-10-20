Objavljeno: 20.10.2025 16:00

Ko počepne Amazon, se zruši internet

Danes sredi dneva je znaten priljubljenih storitev najrazličnejših ponudnikov, vse od Canve do Coinbasa, izginil z internetnega obličja. Izpadel je Amazonov oblačni center US-EAST-1, kjer domuje ogromno storitev drugih proizvajalcev.

Temna stran oblakov je velika centralizacija, čeprav ponudniki trdijo drugače in reklamirajo ločitve po območjih in redundanco. A ko pade zloglasni US-EAST-1, se dobršen del interneta ustavi. To ne velja le za ZDA, temveč posledice čutimo po vsem svetu. Če odpove Snapchat, so posledice zgolj negodovanje, če je nedostopna Canva, je lahko že huje, trgovalci s kriptovalutami pa nestrpno čakajo, kdaj bo Coinbase nazaj. Marsikdo je bil razočaran, ker ni mogel na Reddit. Ko je šel počivat Duolingo, se je marsikdo ustrašil, kaj bo z njegovim nizom – Duolingo je vsem priznal današnji dan.

Težave so se začele okrog 9. ure zjutraj po slovenskem času, prizadetih pa je bilo več kot tisoč podjetij. Velika večina poročil je bila iz ZDA, a tudi v Evropi in celo na Japonskem so občutili nedosegljivost.

Amazon je po skoraj treh urah sporočil, da težave opravljajo in da se situacija izboljšuje. Trajalo je skoraj štiri ure, da je vse začelo spet delovati.