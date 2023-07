Ko OpenAI spodleti: umaknili orodje za zaznavanje izdelkov umetne inteligence

Večinoma pišemo, kaj je umetni inteligenci uspelo, medtem ko so umiki spodleteli poizkusov precej tišji. A niti OpenAI ni imun nanje. Januarja letos so predstavili orodje, ki je bilo namenjeni odkrivanju izdelkov, ki jih je napravila generativna umetna inteligenca. Sedaj so ga zaradi neuspešnosti ukinili.

To so storili brez velikega pompa. V prvotnem sporočilu na blogu, s katerim so januarja najavili novo orodje, so preprosto dopisali, da orodje ni več na razpolago. Povezava do orodja pa je mrtva. OpenAI je že ob izidu zapisal, da orodje ni povsem zanesljivo – v obe smeri. Pri daljših besedilih naj bi se zanesljivost povečala, a kot ugotavljajo sedaj, še vedno ne dovolj.

Prepoznavanje izdelkov umetne inteligence ostaja težak problem – celo za njene stvarnike.