Ko odpove Amazon, odpovedo tudi sesalci in zvonci

Amazonov »oblak« oz. Amazon Web Services (AWS) je včeraj v ZDA delno odpovedal. Rezultat – nedelujoča množica spletnih servisov in aplikacij. Med njimi so bili tudi robotski sesalci Roomba in Amazonovi lastni pametni zvonci Ring.

Varnostni šef omrežja Linkedin se je ob težavi na Twitterju potožil z besedami »Ne morem sesati, ker je odpovedalo omrežje AWS us-east-1«. Mimogrede, Linkedin je v lasti Microsofta, ključnega konkurenta AWS 😉.

Sesalci Roomba so seveda še vedno delovali tudi brez omrežja, saj imajo gumb, s katerim jih poženemo, vendar v času odpovedi ni delovalo časovno nastavljivo sesanje, ravno tako pa so sesalci za ta čas »pozabili« konfiguracije uporabniških stanovanj. Pri iRobotu, podjetju, ki izdeluje Roombe, so potrdili, da imajo težave z aplikacijo iRobot Home App.

Zanimivo je, da so bili med prizadetimi pametnimi napravami tudi pametni zvonci Ring, ki jih izdeluje samo podjetje Amazon, težave z »oblakom« pa je imel tudi Adobe in denimo časopisna hiša Washington Post, ki je – v lasti Jeffa Bezosa, šefa Amazona…

Težave Amazon AWS so sedaj že odpravljene.

BBC