Objavljeno: 4.8.2023 09:00

Ko je Slovenija 20 let pred ZDA

V ZDA je te dni velika novica uvedba sistema, ki smo ga v Sloveniji uvedli pred točno dvema desetletjema. Njihova davčna uprava IRS je sporočila, da bo leta 2024 možno oddati dohodninske napovedi elektronsko brez uporabe papirja. V Sloveniji smo eDavke uvedli leta – 2003.

Drži, da je lahko Američani že sedaj elektronsko oddajo napoved dohodnine (zloglasni obrazec 1040), a številni drugi so še vedno na voljo zgolj v papirnati obliki. IRS je pred leti napovedala, da jih bo digitalizirala do leta 2025 in sedaj se bo to tudi zgodilo. Trenutno namreč IRS dobiva 76 milijonov papirnatih vlog letno ter še 125 milijonov drugih dokumentov. Samo hranjenje takega kupa dokumentov stane več kot 40 milijonov dolarjev letno.

Čeprav v Sloveniji digitalizacijo kdaj radi kritiziramo, denimo Spiritov fiasko s poročanjem ali pa pred leti katastrofalno spletno stran eDavki, smo na tem področju dvajset let pred ZDA. V Sloveniji je prek eDavkov že danes možno oddati praktično vse dokumente, tiste najpogostejše – dohodninsko napoved – pa FURS celo predizpolni in pošlje v pregled zavezancem.

Finančni sistem je v ZDA precej drugačen od evropskega in za končnega uporabnika slabši. Tam se še vedno uporabljajo čeki, koncept nakazil (torej denar nekam potisnemo) pa še ni zares zaživel, saj še vedno uporabljajo obratno logiko (denar od nekod potegnemo, denimo z unovčenjem čeka). Poravnave med bankami, ki bi potekal večkrat dnevno, kot to znajo slovenske banke, pa so tudi v Evropi precej redke. Evropski sistem je dobil še hipna nakazila, v Sloveniji pa lokalno verzijo Flik – vse to je za ZDA za zdaj še znanstvena fantastika. Tamkajšnji IRS je namreč sporočil, da bo leta 2026 možno digitalno oddajati druge dokumente, ki niso vloge - pri nas je Lastni dokument del eDavkov že več kot desetletje.