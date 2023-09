Objavljeno: 1.9.2023 07:00

Ko ima država preprosto srečo – vrhnje domene .ai

Včasih je treba v življenju imeti samo srečo. Tuvalu jo je imel na prelomu tisočletja, sedaj je sekira v med padla Angvili. Govorimo o dvočrkovnih domenah držav, ki sledijo standardu ISO 3166-1 in se pri nekaterih državah sestavijo v privlačno kombinacijo. Angvili domena .ai prinaša milijone, ker jo priljubljena pri vseh, ki so kakorkoli povezani z umetno inteligenco.

Minili so časi, ko so bile državne domene obvezno povezane z državo. Slovenija je pri ekskluzivnosti .si vztrajala presenetljivo dolgo časa – se še spomnite časov, ko so jo lahko dobile le pravne osebe v Sloveniji? – drugod so vir prihodkov začeli izrabljati že prej. Tuvalu že leta odlično trži domeno .tv, ki jim letno prinese približno deset odstotkov proračunskih prihodkov. Državica je pač majhna, svet pa velik.

Angvila je ugotovila, da je domena .ai čedalje privlačnejša zaradi zadnjega buma umetne inteligence. Leta 2018 so z registracijami domen zaslužili tri milijone dolarjev, letos bodo ta znesek večkratno presegli. Nekateri primeri so resda ekscesni, kot je bila preprodaja expert.ai za 95.000 evrov, a raste predvsem število običajnih.

Lani so prodali 287.000 domen, kar jim je prineslo že več kot 30 milijonov dolarjev oziroma dvakrat več kot predlani. Za majhna ozemlja, kakršno je Angvila, je to ogromno. Letos bodo domen prodali še več, če gre soditi po prvem polletju. Močan porast se je zgodil v začetku leta, kar je nedvomno pripisati ChatGPT-ju, ki je umetno inteligenco zasidral v zavedanje širših množic.

Na koncu pa v premislek še - slovenska domena je ena najbolj simpatičnih, zlasti za govorce romanskih jezikov. Morda bi lahko to bolj izkoristili?