Knjižničarji vprašali ChatGPT, katere knjige vsebujejo prizore seksa, in jih umaknili

Da bi zadostili zakonskim obveznostim in umaknili knjige z akti spolnosti iz šolskih knjižnic, so v Iowi za pomoč povprašali kar ChatGPT. Vseh knjig v knjižnici je preveč, da bi jih lahko do začetka šolskega leta prebrali in presortirali. Zato so se obrnili na umetno inteligenco.

Nova zakonodaja, ki so jo sprejeli republikanci v Iowi, zahteva, da so vse knjige v šolskih knjižnicah primerne starosti učencev in da ne vsebujejo nobenih opisov ali ponazoritev spolnosti. Knjižnice imajo tri mesece časa, da to udejanjijo, kar bo pri velikih kupih gradiva težava. Knjige imajo namreč različne vire, nekatere so tudi podarjene, in nemogoče je vse prebrati v treh mesecih.

V mestu Mason City bodo problem rešili, kot 21. stoletju pritiče. Sestavili so daljši seznam knjig, o katerih so dobili največ pritožb, nato pa so ChatGPT vprašali, ali so v njih prizori spolnosti. Če je bil odgovor pritrdilen, je šla knjiga na polico prepovedanih. Na koncu so izločili 19 knjig, ki ne bodo več na voljo v osnovnih šolah.

ChatGPT seveda ni primerno orodje za tovrstne analize. Besedil mu niti niso dali prebrati, temveč so ga preprosto vprašali, ali vsebuje prepovedane prizore. Nato so mu verjeli na besedo, torej so se implicitno zanesli na dejstvo, da je med treningom ChatGPT prebral te knjige pa vsaj kakšne povzetke in razprave o njih. Tega ne vemo. ChatGPT na takšna vprašanja odgovarja zelo prepričljivo in zelo napačno.

In tako so ljudje, ki so izobraženi, da vedo, kaj je primerno za otroke posamezne starosti, to odločitev prepustili črni škatli, o kateri ne vedo – nič.

