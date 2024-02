Objavljeno: 7.2.2024 07:00

Ključki USB čedalje manj zanesljivi

Raziskava nemškega podjetja, ki se ukvarja z reševanjem podatkov, je pokazala, da so moderni ključki USB čedalje manj zanesljivi. Pri svojem delu namreč srečujejo čedalje več defektnih naprav, ki niso bile nikoli narejene z zanesljivostjo v mislih. Povečuje se število ključkov, ki imajo neznane ali odslužene čipe NAND, v nekaterih pa so pricinjene kar kartice microSD.

Ugotovili so, da ima veliko ključkov USB defektne čipe, čipe z manjšo kapaciteto od deklarirane, čipe brez logotipa proizvajalca in podobno. V večini primerov gre za poceni ključke USB, ki se največkrat delijo kot poslovna darila in podobno. Včasih so ti ključki le počasnejši, pogosto so manj zanesljivi in nagnjeni k izgubi podatkov, v skrajnih primerih pa zaradi manjše kapacitete od deklarirane podatke preprosto žrejo. Ni tudi redko, da se kot brezimenski ključki pojavljajo izdelki uveljavljenih proizvajalcev, ki niso prestali kontrole kakovosti.

Tretja skrajnost so ključki, ki sploh nimajo čipa NAND. V teh primerih so vanje pricinjene poceni kartice microSD brez imena. Takšni izdelki so izjemno poceni, a tudi zelo nezanesljivi in počasni. Do izgube podatkov je le še korak.

A tudi če imamo pred seboj povsem spodoben čip NAND, bo zelo verjetno manj zanesljiv od starejših. Včasih je posamezna celica shranjevala en bit (SLC), danes pa štiri (QLC). Zato so tudi bolj občutljive na spremembo stanja. Nauk je preprost: ključki USB niso primerni za shranjevanje podatkov, temveč le za prenos kopij.

