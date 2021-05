Objavljeno: 13.5.2021 11:10

Kje Huawei dobiva diskovne pogone (HDD in SSD)?

Ameriški senator je vložil uradno povpraševanje, v katerem sprašuje, od kod Huawei dobiva računalniške diskovne pogone, tako HDD kot SSD.

Senator se očitno spozna na to področje (no, ali pa ima zaposlenega koga, ki pozna zadeve), saj so omenjeni proizvajalci Seagate, Toshiba in Western Digital. Podjetja bi se namreč morala prijaviti za namensko licenco, če bi želela tehnologijo prodajati Huaweiju. Lani so pri Western Digital že prenehali s prodajo pogonov temu kitajskemu podjetju, pri Seagate pa so začeli s pregledom zakonov, ker niso bili povsem prepričani, če se morajo prijaviti za licenco ali ne (te licence naj bi bile pogosto zavrnjene). Toshiba je sicer japonsko podjetje, a uporablja veliko ameriških tehnologij pri razvoju in izdelavi pogonov (med drugim so nekaj intelektualne lastnine odkupili od ameriškega WD).

Kitajska ima sicer lasten razvoj in proizvodnjo pogonov SSD, vrtljive pogone HDD pa izdelujejo le omenjena tri podjetja (čeprav se kasneje prodajajo pod različnimi znamkami). In vsi trije pri proizvodnji uporabljajo ameriško tehnologijo in intelektualno lastnino. Huawei si naj bi, tako kot pri procesorjih, sicer nakopičil kar nekaj zalog, a naj bi te počasi pošle.