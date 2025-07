Objavljeno: 28.7.2025 05:00

Kiti začeli unovčevati bitcoine

Stari lastniki bitcoinov, ki so pred desetletjem in več pridobili ogromne količine kriptovalute, se imenujejo kiti. Njihovi portfelji so težki milijone ali milijarde, običajno se z njimi nič ne dogaja. Ta mesec smo bili priče nekaj transakcijam, katerih vrednosti se merijo v milijardah dolarjev.

Eden izmed anonimnih lastnikov je prodal svojih 80.000 bitcoinov, ki so vredni več kot 9,5 milijarde dolarjev. Sodeč po evidencah, ki so v primeru verig blokov seveda javne, je kupec podjetje Galaxy Digital. Gre za bitcoine, ki so nepremično ležali v denarnici 14 let, torej jih je lastnik pridobil, ko so bili vredni kakšnih 54.000 dolarjev. Njihova cena je zrasla za astronomskih 18 milijonov odstotkov, kar bi pomenilo 145-odstotno rast vsako leto.

Po nekaterih neuradnih podatkih naj bi šlo za bitcoine, ki so bili shranjeni v denarnicah, ki so nekoč pripadale storitvi MyBitcoin. Ta je leta 2011 propadla, odtlej pa ni bilo nobene aktivnosti v nobeni denarnici. Zato se pojavlja vprašanje, ali je tokrat bitcoine prodal legitimni lastni, morda bivši upravljavec strani ali kakšen heker.

Še en veliki premik se je zgodil v začetku meseca, ko je bilo prodanih za 8,5 milijarde bitcoinov. Tudi v tem primeru prodajalec in kupec nista znana. Največji kit pa je seveda izumitelj bitcoina Satoshi Nakamoto, ki ima približno milijonov bitcoinov. A še danes vemo, kdo to sploh je in ali ima kakršnekoli namene te bitcoine kdajkoli prodati. Za zdaj so le nemi opomnik neizmerne, a nikoli neizkoriščene moči.