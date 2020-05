Kitajsko mesto Hangzhou bo aplikacijo za sledenje okužbam razširilo v stalni sledilnik zdravja meščanov

Aplikacijo, ki so jo meščani v kitajskem deset milijonskem mestu Hangzhou uporabljali v času pandemije COVID-19 in ki je služila kot nekakšen zdravstveni potni list, bodo odgovorni razširili v stalni beležnik stanja državljanov.

V predlagani razširitvi aplikacije bo uporabnikov status barvno kodiran in ocenjevan s točkami od 0 do 100, med ocenami pa naj bi bili zdravstveni izidi, ocene fizične zmogljivosti, stopnja aktivnosti, pa tudi osebne zdravstvene odločitve, kot je denimo kajenje. The Guardian navaja, da naj bi denimo vsak popit kozarec vina »rezultat« zmanjšal za točko in pol, medtem ko bi spanje polnih 7 ur eno točko dodalo. Ni sicer jasno, kako naj bi vnesene podatke preverjali, saj je verjetno celo na kitajskem utopično pričakovati, da bodo ljudje z vpisovanjem popitih kozarcev sami sebe kaznovali.

V Hangzhou je sicer sedež kitajskega tehnološkega velikana Alibaba, obstoječa aplikacija za COVID-19 pa teče tudi na Alibabini platformi Alipay.

The Guardian