Objavljeno: 29.7.2025 06:00

Kitajski test avtonomne vožnje - 36 vozil in 216 nesreč

Kitajski medij Dongchedi je za testiranje naprednih asistenčnih sistemov vožnje (ADAS) zaprl pravi avtocestni odsek in v zapletenih, realističnih prometnih situacijah preizkusil 36 različnih vozil.

Test je vključeval šest resničnih scenarijev, od nenadno ustavljenega vozila do živali, ki priteče čez cesto. Večina avtomobilov je v izvedenih testih povzročila nesrečo, kar kaže na nezanesljivost sistemov, ki naj bi voznikom olajšali ali celo nadomestili vožnjo. Tesla Model 3 in Model X sta uspešno opravila pet od šestih preizkusov, vendar sta oba odpovedala pri različnih scenarijih. Kljub Teslinemu uspehu je test pokazal splošno nepredvidljivost sistemov ADAS. Tudi med modeli iste blagovne znamke so bile razlike v zmogljivosti velike, kar odpira vprašanja o doslednosti in zanesljivosti teh tehnologij. Kot je poudaril profesor Lu Guang Quan, sistemi, ki temeljijo na strojnem učenju, vedó, kako voziti, ne pa tudi zakaj, kar pomeni, da napak ni mogoče preprosto popraviti.

Zaključek preizkusa je bil jasen, ADAS trenutno ne more nadomestiti človeškega nadzora. Kljub marketinškim obljubam naj ti sistemi služijo zgolj kot pomoč pri zmanjševanju voznikove utrujenosti, nikakor pa ne kot zamenjava za človeško presojo.

0xumyEf-WRI