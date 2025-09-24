Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 24.9.2025 09:00

Kitajski robot z obrazno mimiko

Kitajsko podjetje AheadForm je predstavilo humanoidno robotsko glavo, ki zna prikazovati širok razpon realističnih čustev.

Podjetje AheadForm je objavilo videoposnetka, na katerem se njihova robotska glava spogleduje, zmajuje s čeljustjo, mežika in je videti skoraj živo. Podjetje pravi, da so funkcije obrazne mimike dosegli s kombinacijo samodejno učečih umetno inteligentnih algoritmov in bioničnih aktuatorjev z visoko stopnjo svobode (high‑DOF). Pomemben del sistema so tudi krmilni motorji brez krtačk (brushless motors), ki omogočajo tiho, odzivno in natančno gibanje obraznih mišic. AheadForm svoje robote serije Elf opisuje kot humanoide z izraznimi obrazi, premikajočimi se očmi in usklajenim govorom. Naredili so jih z namenom, da bodo interakcije med človekom in robotom čim bolj naravne. Novi model z imenom Xuan ima statično telo, glava pa je opremljena z naprednim sistemom, ki omogoča bogato mimiko in živ pogled.

Ustanovitelj, Hu Yuhang, verjame, da bodo roboti v naslednjih desetih letih že zelo podobni človeku v načinu komunikacije, čez dvajset pa sposobni tudi gibanja in operativnih nalog. Obenem priznava, da je pot do popolnega humanoida težka in večstopenjska. Podobno usmerjena podjetja na Kitajskem že uporabljajo visoko realistične androidne figure v razstavnih salonih, nakupovalnih središčih in celo pri e‑trgovini v živo.

