Kitajski proizvajalci bi nadomestili trgovino Google Play

Reuters poroča, da so kitajski proizvajalci telefonov Huawei, Xiaomi in BBK (lastnik blagovnih znamk Oppo, Vivo, OnePlus in Realme) ustanovili združenje Global Developer Service Alliance (GDSA), ki naj bi poskrbelo za poenoten dostop do njihovih trgovin z aplikacijami. Na ta način naj bi postali resen konkurent Googlovi trgovini Play.

Naj ponovimo – združenje bo poskrbelo, da bodo razvijalci aplikacij imeli enotno vstopno točko, preko katere bodo svoje aplikacije nalagali v lastne trgovine, ki jih vsi ti proizvajalci že imajo (na kitajskem je Google Play namreč prepovedan). Ne gre torej za skupno in edino »kitajsko« trgovino z aplikacijami, zato je to po našem mnenju le polovična rešitev.

Storitev naj bi bila zaenkrat na voljo v Indiji, Indoneziji, Maleziji, Rusiji, Tajski, Filipinih, Vietnamu in Španiji.

Novost seveda prav nič ne pomaga pri ključni težavi, s katero se bori Huawei – blokadi ZDA. Tudi v taki združeni trgovini, ki se teoretično sliši kot zelo velika (omenjeni proizvajalci skupaj prodajo okoli 40% vseh telefonov na svetu), namreč najverjetneje ne bo ameriških aplikacij. Ne bo Googlovih aplikacij, ne bo Facebooka, Instagrama, Twitterja in še česa. Zgodovina uči (spomnimo se res borne Microsoftove trgovine za telefone Windows Phone), da brez velikih pač ne gre.