25.6.2025

Kitajski prenosniki so dve leti za zahodnimi

Čeprav se Kitajci močno trudijo in izdatno investirajo v domači razvoj in proizvodnjo čipov, so še vedno vsaj dve generaciji za zahodnimi izdelki. To izkazuje tudi najnovejši Huaweijev prenosnik MateBook Fold Ultimate, ki poganja lastni HarmonyOS in ima same kitajske komponente. A te v primerjavi z zahodnimi zaostajajo.

Novi prenosnik uporablja integrirani čip (SoC) X90, ki je še vedno proizveden v 7-nm litografiji kitajskega velikana SMIC. Prve čipe v tej litografiji smo dočakali že avgusta 2023, ko smo jih ugledali v telefonu Mate 60 Pro. Odtlej SMIC razvija 5-nm litografijo, a za komercialno rabo še ni dozorela.

MateBook Fold Ultimate, ki je izšel maja letos, je veliko pozornosti pritegnil zlasti zaradi operacijskega sistema HarmonyOS 5, s čimer je postal prvi Huaweijev prenosnik, ki ima v celoti lastno programsko in strojno opremo. To je strateška usmeritev, saj so zaradi ameriških sankcij zmanjšali odvisnost od zahodnih komponent na najmanjšo možno mero.

Huawei je bil ves čas nekoliko skrivnosten o čipu v novem prenosniku, glasne so bile špekulacije o 5-nm litografiji, a smo sedaj dobili potrditev, da se to ni udejanjilo. Kitajske livarne še niso sposobne v velikih količinah proizvajati čipe z ekstremno ultravijolično litografijo. Morda se bo to v prihodnosti spremenilo. Medtem pa Apple, AMD, Qualcomm in TSMC drvijo proti 2-nm litografiji, torej imajo vsaj dve leti prednosti.