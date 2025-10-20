Objavljeno: 20.10.2025 09:00

Kitajski Android

OnePlus je predstavil OxygenOS 16, novo verzijo Androida 16, ki so ga Kitajci nadgradili s posodobitvami, ki združujejo globoko umetno inteligenco in obsežne možnosti prilagajanja.

OxygenOS 16 je Android 16 z lastno plastjo, ki presega okvirje običajne nadgradnje. Med ključnimi novostmi izstopa aplikacija Mind Space, ki je zdaj tesno integrirana z Googlovo umetno inteligenco Gemini. V aplikaciji lahko shranjujemo raznovrstne vsebine, od posnetkov zaslona do minuto dolgih zvočnih zapisov, ki jih nato uporabimo kot osnovo za pametno asistenco. Na primer, če shranimo posnetke hotelskih možnosti in ideje za potovanje, lahko Gemini sam sestavi potovalni načrt na podlagi teh zapiskov. Poleg tega je veliko pozornosti posvečene tudi prilagoditvam uporabniškega vmesnika. Zaklenjeni zaslon ponuja novo stopnjo svobode, uporabimo lahko premikajočo se fotografijo, video ozadje ali celo GIF animacijo. Ikonam po želji prilagodimo velikost, barve dinamično določa izbrana sistemska shema, novi gumb Plus Key pa poskrbi za hitri dostop do funkcij za zajem vsebin z zaslona in njihovo avtomatsko organizacijo. Operacijski sistem krasijo bolj tekoče animacije Parallel Processing 2.0 in združljivost z drugimi sistemi, telefon lahko pošilja vsebine na računalnike z Windows ali macOS, odlično deluje pa tudi v povezavi s pametno uro Apple Watch.

OxygenOS 16 bodo novembra dobili telefoni OnePlus 13, 13 R in 13s, medtem ko ga bodo tablice deležne v kratkem.

FkrQk2wdBgU