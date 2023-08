Objavljeno: 4.8.2023 05:00

Kitajska želi mladoletnim omejiti uporabo telefonov na dve uri dnevno

Kitajski regulator interneta CAC (Cyberspace Administration of China) je napovedal omejitve uporabe pametnih telefonov za mladoletne. Novi predlog zakona prinaša omejitev na dve uri na dan, hkrati pa želijo prepovedati dostop do interneta med 22. in 6. uro po lokalnem času. V praksi bi to urejali s posebnim načinom delovanja, tako imenovanim mladoletniškim načinom, ki bi ga proizvajalci pametnih telefonov vgradili vanje.

Tovrstne omejitve na Kitajskem niso tako zelo nenavadne. Pred štirimi leti so na Kitajskem omejili igranje iger na 90 minut dnevno in ga povsem prepovedali med 22. in 8. uro. Predlani so omejitve zaostrili na uro na dan in na petke, vikende in praznike. Rezultati so bili opazni: od leta 2020 je 2022 število igralcev upadlo s 122 milijonov na 82,6 milijona, prav tako se je zmanjšal povprečni čas igranja.

Podobno želijo sedaj storiti še z uporabo pametnih telefonov na splošno. Od 16. do 18. leta bi lahko igrali dve uri na dan, mlajši pa še manj. Osemletniki bodo dobili osem minut igranja na dan. Za zdaj gre le za zakonski predlog, o katerem javna razprava še poteka. Prva se je odzvala – borza. Delnice Alibabe so izgubile tri odstotke, Bilibili pa kar sedem odstotkov.