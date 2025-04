Objavljeno: 16.4.2025 06:00

Kitajska začasno prekinila izvoz redkih zemelj

Kitajska je ustavila izvoz nekaterih najpomembnejših redkih zemelj, ki so nujno potrebne za izdelavo močnih magnetov, elektromotorjev, čipov in druge elektronike. Kitajska ima pri nekaterih redkih zemljah 100-odstotni tržni delež, potem ko je leta 2021 Vietnam zaprl svoj rudnik, drugod po svetu pa so zaradi nerentabilnosti to storili že prej.

Na Kitajskem izvoza niso prepovedali, so pa uvedli izvozne licence in prepovedali prodajo določenim zahodnim podjetjem. Ker postopek izdaje licenc traja do 45 dni, v pristaniščih stojijo ladje z redkimi zemljami, ki čakajo na dovoljenja za izplutja. Ali bodo izplule jutri ali čez mesec dni, ni jasno. Kitajske omejitve so seveda odgovor na ameriške carine na blago iz Kitajske.

Zamude pa lahko močno vplivajo na trge, ker alternativ ni v noben pomenu. Te redke zemlje, kakor imenujemo skupino elementov v periodnem sistemu, so neobhodne pri izdelavi elektromotorjev, motorjev ipd. Prav tako pa drugih proizvajalcev ni. Če se bo zamuda nadaljevala, se lahko ponovi leto 2022 in izpad proizvodnje, kot ga je tedaj proizvajalcem avtomobilov povzročilo pomanjkanje čipov. In te redke zemlje imamo tudi v pametnih telefonih in računalnikih.