Kitajska z lastnimi ukrepi varuje TikTok

Objavljeno: 31.8.2020 10:11

Trump že nekaj časa grozi s prepovedjo TikToka (in Wechata), če ga ne kupi ameriško podjetje, Kitajska pa je sedaj sprejela ukrepe, s katerimi se trudi ščititi ta družabna omrežja.

Politično prerivanje med ZDA in Kitajsko dobiva vse bolj čudne razsežnosti. Trump je pred časom podpisal izvršni ukaz, po katerem bosta TikTok in Wechat od sredine septembra prepovedana, razen, če ju ne kupi ameriško podjetje. Pri tem sta interes izkazala tako Microsoft kot Oracle, Trump pa je že zahteval, da »znaten delež« nakupne cene dobi ameriški finančno ministrstvo. Sedaj pa je Kitajska na seznam tehnologij, ki jih je prepovedano izvažati, dodala »personalizirano informacijsko tehnologijo potisnih storitev, ki temelji na analizi podatkov« in »tehnologijo interaktivnega vmesnika z umetno inteligenco«.

Kaj točno to pomeni bomo še videli, po prvih komentarjih pa naj bi šlo predvsem za zaščito kitajskih družabnih omrežij. TikTok je namreč ena vplivnejših kitajskih aplikacij, na katero so seveda izredno ponosni, morebitne ameriške prepovedi pa označujejo za nepravično omejevanje konkurence.