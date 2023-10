Kitajska udarila po Foxconnu

Kitajska je začela preiskavo tajvanskega podjetja Foxconn, ki ga poznamo kot proizvajalca komponent in sestavljavca iPhonov, a je pravzaprav največji proizvajalec elektronskih naprav na svetu. Po poročanju kitajskih medijev so kitajske oblasti začele preverjati, kako Foxconn plačuje davke in kako uporablja zemljišča v Guangdongu, Jiangsuju, Henanu in Hubeiu.

Foxconn je dejal, da bodo v preiskavi sodelovali s kitajskimi oblastmi. Ob tem velja poudariti, da je Foxconnov ustanovitelj Terry Guo aktualni kandidat za tajvanskega predsednika. Januarske volitve bodo močno vplivale na odnose med Tajvanom in Kitajsko. Guo je sicer mesto direktorja zapustil že pred štirimi leti, septembra pa je odstopil tudi iz upravnega odbora. Še vedno pa ima 12,5-odstotni tržni delež v podjetju.

Peking je v preteklosti že preverjal razne tajvanske podružnice na Kitajskem kot obliko pritiska. Javno jih tudi pozivajo, naj prispevajo k "mirnemu razvoju" odnosov med Tajvanom in Kitajsko. Razmere med obema vlada se sicer zaostrujejo, k temu pa je treba dodati še trgovinske spore z ZDA.