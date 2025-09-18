Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 18.9.2025 05:00

Kitajska svojim podjetjem prepovedala nakupe Nvidiinih čipov

Kitajski regulator je največjim tehnološkim podjetjem v državi prepovedal nakupe Nvidiinih čipov za poganjanje umetne inteligence. Med podjetji, za katera velja CAC-ova omejitev (Cyberspace Administration of China), sta tudi ByteDance in Alibaba.

Podjetja so v zadnjih tednih množično naročala in kupovala čipe RTX Pro 6000D, ki jih Nvidia izdeluje posebej za kitajski trg. Napovedovala so se velika naročila več deset tisoč kartic. Po prejemu CAC-ove odredbe so podjetja svojim dobaviteljem že sporočila, da novih nakupov ne bodo izvajala.

V preteklosti je CAC podjetjem že priporočil, naj se osredotočajo na druge čipe, ne le na Nvidiin H20. Kitajska meni, da so domači čipi že enako zmogljivi kot Nvidiini, zato želi podjetja prisiliti v njihov nakup in uporabo. A če bi bili res enako dobri ali celo boljši, prisila ne bi bila potrebna.

Nvidiin direktor Jensen Huang je dejal, da bo z ameriškim predsednikom govoril o pogojih za nadaljevanje poslovanja na Kitajskem. Dejal je, da lahko poslujejo le, kjer si države to želijo. Situacija med ZDA in Kitajsko je zapletena in presega čipe za umetno inteligenco, zato bodo počakali na razplet dogodkov.

