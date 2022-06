Kitajska: Starlink in SpaceX sta tesno povezana z ameriško vojsko

Podjetja Elona Muska so se na kitajskem znašla pod pritiski zaradi domnevnih tesnih stikov z ameriškimi oblastmi.

Musk je ob ruskem napadu na Ukrajino državi poslal opremo za vzpostavitev internetnih povezav preko satelitskega sistema Starlink, kar je večina zahodnih držav pohvalilo. Na kitajskem pa je s tem spodbudil skrbi, da so njegova podjetja (tudi proizvajalec električnih vozil Tesla) pretesno povezana z ameriškimi oblastmi (in s tem tudi vojsko). Bojazni so podobne, kot so jih ZDA izrazile okoli Huaweija in nekaterih drugih kitajskih podjetji.

Starlink ima okoli zemlje že 2.000 satelitov, v naslednjih letih imajo v načrtu izstrelitev še več tisoč dodatnih satelitov.