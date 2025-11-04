Kitajska se usmerja v množično uporabo umetne inteligence

Kitajska je v prvem polletju leta 2025 doživela izjemen pospešek na področju umetne inteligence. Število uporabnikov generativne umetne inteligence se je v samo šestih mesecih podvojilo in doseglo kar 515 milijonov, kar pomeni 36,5-odstotno stopnjo uporabe v državi.

Po podatkih, ki jih je objavil kitajski center za internetne informacije (CNNIC), ta rast odraža hitro prepletanje umetne inteligence z vsakdanjim življenjem, gospodarstvom in državno upravo. Ključni gonilni sili tega trenda sta tehnološka infrastruktura in vladna podpora, ki umetno inteligenco postavljata v središče digitalne preobrazbe Kitajske.

Analiza 30.000 anketiranih prebivalcev po 31 provincah kaže, da so največji uporabniki AI predvsem mlajši in srednje stari strokovnjaki. Skoraj tri četrtine uporabnikov je mlajših od 40 let, več kot tretjina pa jih ima visokošolsko izobrazbo. To potrjuje, da se umetna inteligenca na Kitajskem najhitreje uveljavlja med digitalno pismenimi in izobraženimi skupinami, ki orodja uporabljajo pri delu in v vsakdanjem življenju.

Izjemen je tudi delež uporabe domačih modelov – več kot 90 odstotkov uporabnikov daje prednost kitajskim rešitvam. Razlog ni le strateška usmeritev Pekinga v tehnološko samostojnost, temveč tudi dejstvo, da so zahodni modeli, kot sta OpenAI in Google DeepMind, na Kitajskem uradno blokirani. V tem okolju so domači velikani, kot so DeepSeek, Alibaba Cloud z modelom Qwen ter ByteDance z Doubao, hitro zapolnili praznino in postali vodilni ponudniki.

V globalnem merilu je Kitajska prehitela vse tekmece. ZDA je v istem obdobju delež uporabnikov ostal razmeroma stabilen pri 25 odstotkih. Poleg množične uporabe Kitajska vodi tudi na področju inovacij. Do aprila 2025 je vložila več kot 1,5 milijona patentov, povezanih z umetno inteligenco, kar predstavlja skoraj 39 odstotkov vseh na svetu. To kaže, da gre za strateški pristop, ki presega zgolj potrošniško uporabo – država gradi celoten ekosistem raziskav, razvoja in industrijske uporabe.