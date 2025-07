Objavljeno: 17.7.2025 07:00

Kitajska podjetja po odpravi prepovedi izvoza Nvidio zasula z naročili

Po prelomnem sestanku med ameriškim predsednikom in izvršnim direktorjem Nvidie je postalo jasno, da bo Nvidia dobila izvozno dovoljenje za čipe H20, ki jih doslej ni smela prodajati na Kitajsko. Dovoljenje je del pogajanj o dostopu do redkih zemelj, ki jih izvaža skoraj izključno Kitajske in so nujno potrebne za izdelavo moderne elektronike.

Nvidia ocenjuje, da bo sprostitev izvoza na Kitajsko prinesla od 15 do 20 milijard dolarjev prihodkov letno – to predstavlja podvojitev poslovanja na Kitajskem. Dovoljenja sicer še nima, so pa že oddali ustrezno dokumentacijo in prejeli zagotovila, da bodo izvozne licence dobili. Čipi H20 so najbolj zmogljivi čipi, ki jih bo Nvidia smela prodajati na Kitajsko.

Aprila je ameriška administracija postavila tako hude izvozne omejitve, da je de facto prepovedala njihov izvoz na Kitajsko. Nvidia je tedaj odpisala pet milijard dolarjev zalog, kar je sicer ob izvrstnem poslovanju zanemarljiv udarec, a vendarle negativna vest.