Objavljeno: 9.6.2025 05:00

Kitajska podjetja imajo raje Nvidio kot Huawei

Huawei je imel velikopotezne načrte, kako bodo s svojimi grafičnimi čipi na Kitajskem v celoti nadomestili Nvidiine izdelke, a se to doslej še ni zgodilo. Kitajski giganti, med katerimi so ByteDance, Alibaba in Tencent, še vedno v večji meri kupujejo Nvidiine čipe kakor Huaweijeve. Razlogov je več.

Huaweijev 910C ni slab čip, je pa nov. Celotna infrastruktura je nova, zato se uveljavlja počasi. Prvi razlog je priklep na Nvidiino infrastrukturo, ki ga je podjetje izvedlo s tehnologijo CUDA. Prestop na Huaweijeve čipe bi od uporabnikov terjal znatne investicije časa in denarja v prilagajanje svoje programske opreme, medtem ko na novih Nvidiinih čipih teče brez težav. Uporabniki pričakujejo, da bo Huawei prilagodil svoje izdelke, da bodo združljivi s CUDA in ne obratno.

Drugi razlog je precej pragmatičen, saj je Huawei konkurent številnih podjetij, ki jim sedaj skuša prodati svoje čipe. Ta so sorazmerno zadržana do uporabe teh čipov, saj bi z njimi neposredno financirala svojega velikega konkurenta. Kitajska ni monolit.

Tretji razlog pa je bolj tehnične narave, saj naj bi se 910C precej grel. Težava je dovolj pogosta, da je pricurljala v medije. 910C oddaja precej več toplote od Nvidiinih čipov, pregrevanje ni redek pojav. Če k temu dodamo dejstvo, da je 910C objektivno še vedno šibkejši od na primer H100, katere imajo kitajska podjetja v skladiščih nemalo primerkov, hkrati pa za Huawei veljajo strožje sankcije kot za druga kitajska podjetja, je zadržanost razumljiva.

The Information