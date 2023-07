Objavljeno: 4.7.2023 05:00

Kitajska omejila izvoz dveh ključnih elementov za proizvodnjo čipov

Kitajska je v še vedno trajajoči trgovinski vojni z Zahodom sporočila, da bo močno omejila izvoz galija in germanija. Gre za elementa, ki sta nadvse pomembna pri proizvodnji čipov. Omejitve bodo začeli veljati 1. avgusta.

Od takrat bo izvoz omejen. To pomeni, da bodo morali izvozniki zaprositi za posebno izvozno licenco, za kar bodo morali tudi pojasniti, komu in zakaj bodo elementa prodajali. Kitajska je največji proizvajalec omenjenih elementov. Njen tržni delež pri proizvodnji galija je 94-odstoten.

Galiji in germanij nista zelo redka, so pa kitajska najdišča najcenejša, zato so izrinila ostale proizvajalce. Pridobivajo ju v glavnem kot stranska produkta pri pridobivanju premoga in boksita. Če se bo kitajski izvoz podražil ali celo ustavil, bodo tudi zahodna najdišča postala rentabilna. Podobno se je zgodilo z antimonom, volframom in redkimi zemljami, ki niso več kitajska ekskluziva.

Galij na primer pridobivajo še na Japonskem, v Južni Koreji, Rusiji in Ukrajini. Germanij pa izvažajo še Kanada, Belgija, ZDA in Rusija.