Objavljeno: 5.9.2023 07:00

Kitajska obvladala tudi 5-nm čipe

Čeprav je Kitajska pod ameriškimi sankcijami, ki ji prepovedujejo uvoz tehnologije za izdelavo najnovejših procesorskih čipov, je to nič ne ovira, da je ne bi razvila sama. Potem ko je tehnologijo starejših čipov v večji litografiji že obvladala, so sedaj konkurenčni tudi njeni 7-nm čipi.

Zadnji je to demonstriral Huawei, ki ima v svojem procesorju Kirin-9000S čipe kitajskega proizvajalca SMIC. Po prvih testih je več kot spodobno hiter. Najdemo ga v pametnem telefonu Mate 60 Pro, ki ima čipe, proizvedene po postopku N+2. SMIC je prve 7-nm čipe preizkusil lani, in sicer je šlo za 20 kvadratnih milimetrov velike čipe za vezja ASIC, ki so namenjena rudarjenju bitcoina. Kirin 9000S je seveda precej večji, saj meri 110 kvadratnih milimetrov.

Procesor ima ARM-jeva jedra, lasten grafični čip, modem za povezljivost prek 5G in čip za umetno inteligenco. Vse komponetne so bile razvite na Kitajskem, vključno s štirijedrnim (osemnitnim) procesorjem po zgledu Cortex-A510.

Preizkusi so pokazali, da je SMIC sicer 7-nm tehnologijo prignal do skrajnih meja. Kirin 9000S pod obremenitvijo porablja 13 W, kar je za procesor v pametnem telefonu že zelo veliko (in dvakrat več od Kirina 9000). Pri normalni obremenitvi, ko je takt nižji, je poraba okrog 6 W. Da se ne bi skuhal, je moral Huawei celoten telefon po zadnji strani obdati s posebnim prekatom, ki enakomerno odvaja toploto. In tako je Kirin 9000S primerljiv s Qualcommovim Snapdragonom 8 Gen 1.

Sedaj mora SMIC le še izdelati dovolj čipov, kar mu bo očitno uspelo. Nizozemski ASML, ki je vodilni proizvajalec opreme za proizvodnjo čipov, je letos promet s kitajskimi podjetji več kot potrojil. Ob tem velja omeniti, da ASML Kitajski ne prodaja opreme za litografijo v EUV (ekstremni UV), ki pa je potrebna za 5 nm in manj. Tu bodo imeli Kitajci še precej problemov.