Objavljeno: 17.11.2023 07:00

Kitajska neprizadeta kljub ameriškim izvoznim omejitvam

Kljub strogim omejitvam, s katerimi skušajo ZDA preprečiti izvoz opreme za proizvodnjo najmodernejših čipov na Kitajsko, učinkov ni. Po eni strani je Kitajska čedalje sposobnejša pri razvoju lastne opreme, po drugi strani pa uvoz raste.

Komisija ameriškega kongresa za pregled gospodarskih in varnostnih odnosov ZDA-Kitajska je izdala 741-stransko poročilo, ki ocenjuje učinek lanske prepovedi izvoza opreme za izdelavo čipov v 14-nm tehnologiji ali manjši. Ugotavljajo, da so učinki borni. Večino opreme lahko Kitajci še vedno kupijo, pri čemer bodisi deklarirajo, da se bo uporabljala na večji litografiji, bodisi jo kupijo prek prijateljskih posrednikov. Lep primer je telefon Huawei Mate 60 Pro, ki ga je kitajski SMIC proizvedel v 7-nm tehnologiji. Huawei in SMIC sta oba na seznamu podjetij, ki imajo prepoved uvoza, a ju to ni oviralo.

ZDA so omejitve uvedle lanskega oktobra, Japonska in Nizozemska pa julija in septembra letos. V vmesnem času je Kitajska nakopičila opremo in komponente, ki jih potrebuje za proizvodnjo. Od januarja do avgusta letos je Kitajska uvozila za 3,2 milijarde strojev za proizvodnjo čipov, kar je 96 odstotkov več kot lani. Komisija zato poziva k dodatnemu pregledu učinkovitosti izvoznih omejitev.