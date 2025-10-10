Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 10.10.2025 05:00

Kitajska močno omejila izvoz redkih zemelj

Kitajska je vnovič zaostrila izvozne omejitve za prodajo redkih zemelj, ki so nujno potrebne za izdelavo modernih čipov in druge elektronike. Država proizvaja več kot 90 odstotkov ključnih sedemnajstih elementov, pri nekaterih ima celo popoln monopol. Izvozne omejitve so eden ključnih pogajalskih vzvodov pri pogovorih z ameriško administracijo.

Doslej so Kitajci že večkrat omejili izvoz, najnovejše spremembe pa so bolj formalizacija obstoječih ukrepov kakor nova ozka grla. Tuji kupci redkih zemelj bodo odslej za nabavo potrebovali izrecno dovoljenje kitajskih oblasti, tudi za najmanjše količine, prav tako pa bodo morali utemeljiti njihovo rabo. Podobne omejitve so uvedli tudi za litij-ionske baterije in nekatere vrste grafita, ki se uporablja v elektrodah.

V Pekingu bodo presojali vsako vlogo posebej, kupcem iz sektorja obrambe in orožarske industrije pa bodo na primer licence zavrnili. Omejitve veljajo za izkop, pretaljenje, ločevanje, nadaljnjo predelavo in proizvodnjo polizdelkov, pa tudi recikliranje. Skratka, omejene so vse faze proizvodnje redkih zemelj.

 

